В Ивделе будут судить мужчину, который напал на инспектора ДПС

Мужчину обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ивделе будут судить 29-летнего молодого человека, который напал на сотрудника ГИБДД, его обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Все случилось 16 мая этого году, в полицию поступило сообщение о том, что по городу ездит автомобиль под управлением пьяного водителя. На место тут же отправили инспекторов ДПС. При виде людей в форме парень сразу остановился и прижался к обочине.

- В дальнейшем мужчине было предложено пройти освидетельствование на состоянии опьянения, на что мужчина ответил, что будет проходить соответствующую процедуру в медицинском учреждении, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

На служебной машине водителя доставили в больницу, однако неожиданно мужчина начал вести себя агрессивно и ударил одного из полицейских. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.