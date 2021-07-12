В Екатеринбурге мужчина потерял 500 тысяч, пригласив к себе в гости приятелей из бара

Оказалось, что деньги забрала 22-летняя студентка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудники полиции раскрыли кражу по горячим следам. 9 июля с заявлением обратился местный житель, который рассказал, что у него из квартиры пропали 500 тысяч рублей. Во время опроса он вспомнил, что 3 июля он в баре познакомился с двумя девушками и парнем. Мужчина пригласил новых приятелей к себе домой.

Во время импровизированной вечеринки гости заметили, как хозяин перекладывает пачки денег в шкаф. Злоумышленники успели покинуть квартиру до того, как владелец денег проснулся.

- Решив проверить свои «капиталы», бизнесмен заглянул в шкаф и обнаружил пропажу. Неизвестно, чем руководствовался мужчина, но с заявлением в полицию он явился только спустя неделю, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Все же полицейским удалось оперативно установить и задержать подозреваемых. Оказалось, что деньги забрала 22-летняя студентка. Похищенное потратить она не успела, и банкноты были изъяты. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».