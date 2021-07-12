В Екатеринбурге с 15 июля на ремонт закрывается участок на улице Айвазовского

Автомобилисты будет объезжать ремонтные работы по улицам Московской, Циолковского, Серова и Авиационной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ближайшую пятницу закроется на ремонт часть улиц Айвазовского и Циолковского. Перекрытие связано с тем, что с 15 июля здесь будут проводиться работы по переустройству газопровода высокого давления с последующим строительством теплотрассы.

- Движение по улице Айвазовского от улицы Циолковского до дома № 39 по улице Айвазовского будет закрыто с 15 июля по 5 августа. По улице Циолковского от улицы Айвазовского до дома № 8 по улице Циолковского с 6 по 27 августа, - напоминают в мэрии Екатеринбурга.

Автомобилисты будет объезжать ремонтные работы по улицам Московской, Циолковского, Серова и Авиационной. С 6 августа по 27 августа - по улицам Московской, Щорса, Айвазовского и Авиационной.

Также с 16 июля закроется улица Мира в районе дома №27. На этом участке будут ремонтировать теплосеть. Объехать закрытый участок можно по улицам Коминтерна, Педагогической, Гагарина.

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