В пруду Нижнего Тагила утонула 46-летняя местная жительница

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 9 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на территории Выйского пруда за школой № 30 утонула 46-летняя женщина. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 9 июля. Известно, что тагильганка выпивала вместе со своим знакомым и решила искупаться, это решение обернулось трагедией. Об этом пишет местное издание ТагилСити со ссылкой на руководителя Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергея Коперкина.

- Тело из воды вытащил ее собутыльник, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения, - добавил Сергей Коперкин.

Напомним, накануне на карьере Лазурный утонула фотограф из Екатеринбурга Елена Мормоль. Женщина начала заниматься дайвингом в этом году, была сертифицированным дайвером. Елене было 49 лет. По словам знакомого женщины, у нее остались взрослые дети - дочка и два сына.