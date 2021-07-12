На Ботанике годовалая девочка едва не умерла во время купания

Девочку увезли в ОДКБ № 1. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в квартире многоэтажки на улице Юлиуса Фучика едва не погибла годовалая девочка. Как рассказали «КП» осведомленный источник, ребенка экстренно доставили в ОДКБ №1, где врачи смогли откачать малышку.

- Ей и года нет. Мама отвлеклась во время купания. Девочка чуть не утонула, - пояснил инсайдер «КП».

В пресс-группе УМВД города заявили, что материалы проверки сейчас находятся в отделе полиции № 12. Напомним, что в Доме ребенка на ЖБИ отказничок утонул в чане с игрушками, пока воспитатели пили чай.