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Происшествия12 июля 2021 16:42

На Ботанике годовалая девочка едва не умерла во время купания

Полиция уже выясняет обстоятельства случившегося
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Девочку увезли в ОДКБ № 1.

Девочку увезли в ОДКБ № 1.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в квартире многоэтажки на улице Юлиуса Фучика едва не погибла годовалая девочка. Как рассказали «КП» осведомленный источник, ребенка экстренно доставили в ОДКБ №1, где врачи смогли откачать малышку.

- Ей и года нет. Мама отвлеклась во время купания. Девочка чуть не утонула, - пояснил инсайдер «КП».

В пресс-группе УМВД города заявили, что материалы проверки сейчас находятся в отделе полиции № 12. Напомним, что в Доме ребенка на ЖБИ отказничок утонул в чане с игрушками, пока воспитатели пили чай.