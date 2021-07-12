В Невьянске двое подростков сбежали из реабилитационного центра

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Невьянске полиция разыскивает двух несовершеннолетних, которые сбежали из реабилитационного центра. Известно, что Нижник Дмитрий и Нижник Юрий самовольно покинули территорию учреждения около девяти часов утра 11 июля и до настоящего времени не вернулись, информации об их местоположении нет.

Приметы пропавших: Нижник Дмитрий Юрьевич 2004 года рождения, среднее телосложение, русые волосы. На момент пропажи был одет в темную футболку, белые носки, кроссовки белые из кожзаменителя.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Нижник Юрий Евгеньевич 2005 года рождения, среднее телосложение, светлые волосы. Был одет в синие джинсовые бриджи, черную короткую куртку и кроссовки.

Если вы знаете, где могут находиться подростки, сообщите по телефону дежурной части МО МВД России «Невьянский» 8(34-356)-2-38-68.