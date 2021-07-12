На Урале возбудили 1400 уголовных дел из-за краж с пластиковых карт

Информацию о банковской карте нельзя передавать по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

За шесть месяцев 2021 года возбуждено 1400 уголовных дел по фактам краж с пластиковых карт жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Общее число уголовных дел по фактам финансовых мошенничеств достигло 2,5 тысяч. Такую информацию предоставил глава пресс-службы регионального полицейского главка, полковник Валерий Горелых.

Чаще всего обмануть мошенникам удается пенсионеров, которые более доверчивы к незнакомцам. Поэтому в свердловской полиции напоминают о том, что вести разговоры с нечистыми на руку дельцами не стоит. А о факте такого звонка нужно сразу сообщить родственникам.

- Не вступайте в диалог и сразу же кладите трубку, - говорит полковник Валерий Горелых.

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