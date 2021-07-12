Может передвигаться на машине: под Екатеринбургом пропал 52-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Березовском волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 52-летнего Анатолия Борисовича Ахмаева, мужчина вышел из дома 1 июля, с тех от него нет никаких вестей.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, рыжие волосы. К особым примета можно отнести шрам на лбу, продольный шрам от кисти до локтя, бляшки от псориаза на локтях, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения был одет в рубашку серо-голубого цвета в крупную клетку, вельветовые джинсы песочного цвета, серые тряпичные мокасины, красную кепку с надписью Ferrari.

Пропавший может передвигаться на белом автомобиле «ВАЗ-2111» с номером Н377КО. Если вы знаете, где находится Анатолий Ахмаев, позвоните по номеру 89000440220 или сообщите в полицию по телефону 02.