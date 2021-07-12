Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В ночь на 9 июля в Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Полицейские патрулировали территорию улицы Братьев Быковых и заметили в районе дома № 7 подозрительную Mazda-3. Завидев людей в форме, водитель занервничал, поэтому они решили осмотреть салон автомобиля.

- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Впоследствии установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством мефедрон весом 312,23 грамма, - уточняют в УМВД России по Екатеринбургу.

Предварительно установлено, что мужчина хранил запрещенные вещества для дальнейшего сбыта с помощью тайников-закладок. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. До суда его отправили под стражу.