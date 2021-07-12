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Общество12 июля 2021 15:07

Теорию подкрепляют практикой: компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию для студентов УрГАХУ

Понимая востребованность экскурсий для будущих специалистов строительной отрасли, компания «Атомстройкомплекс» продолжит эту работу
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Фото: Григорьева Елена

Фото: Григорьева Елена

Компания «Атомстройкомплекс» традиционно сотрудничает с профильными вузами и другими учебными заведениями Екатеринбурга по подготовке специалистов для строительной отрасли, потому что заинтересована в высокопрофессиональных кадрах. Ознакомительная экскурсия на строящийся объект – часть этой взаимовыгодной для всех участников профориентационной работы. Кроме того, для студентов Уральского государственного архитектурного университета посещение реальной стройки – возможность обогатить теорию практическими знаниями.

Фото: Григорьева Елена

Фото: Григорьева Елена

– Для ребят бесценно побывать на таком объекте, как «Свобода Residence», – прокомментировал преподаватель кафедры экономики УрГАХУ Юрий Сиротин. – Почувствовать размах, объем, посмотреть на используемые материалы, понять последовательность работ, их технологичность. В течение целого семестра на третьем курсе они штудировали раздел «строительные технологии» по книгам. А здесь, на стройке, существенно дополнили и расширили знание предмета. Практика, возможность которой мы сегодня получили, считаю, уникальна. Уверен, что молодежь это оценит.

Фото: Григорьева Елена

Фото: Григорьева Елена

В течение экскурсии преподаватель обращал внимание ребят на различные специфические моменты, на используемые материалы, задавал каверзные вопросы и помогал с ответами, вовлекал будущих архитекторов в диалог. Студенты много фотографировали, делали заметки в свои блокноты, записывали рассказ наставника на диктофоны. Стремление будущих специалистов взять как можно больше пользы от визита на строительный объект понятно: это первый их визит на стройку, в прошлом году все экскурсии в рамках учебно-практических занятий отменили.

Фото: Григорьева Елена

Фото: Григорьева Елена

Напомним, ЖК «Свобода Residence» – флагманский проект компании «Атомстройкомплекс», победитель престижной премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов». В комплексе реализованы передовые архитектурные и инженерные системы: усиленная шумоизоляция, увеличенный процент остекления, бесконтактный доступ в здание, система безопасности с применением нейросетей и т.д.

– У меня есть опыт работы с объектами культурного наследия, - поделился участник экскурсии, студент третьего курса УрГАХУ Дмитрий Пестриков. – Но я впервые побывал на таком масштабном строительном объекте. Стройка – это моё, обожаю даже запах бетона. Нам важно бывать на стройке, чтобы понимать все технологические процессы и проектировать со знанием дела, правильно, создавать удобную среду для человека.

Фото: Григорьева Елена

Фото: Григорьева Елена

– Я сегодня впервые увидела опалубку прямо перед собой, посмотрела на все материалы, которые мы в теории учили, но не видели, как они действительно выглядят, – дополняет его однокурсница Екатерина Козлова. – Вообще, все, что нам сегодня показали, знала только в теории! Где такое еще увидишь? Это очень интересно. Ведь увидеть вживую, значит, лучше понять, как все устроено. Хочу стать архитектором и проектировать жилые дома, мечтаю видеть любимый город экологичным и удобным, прежде всего, для человека, а не для машин.

- Очень интересно посмотреть этот объект, потому что так и понимаешь лучше, и запоминается материал сразу, – прокомментировал студент Руслан Исурафимов.

Фото: Григорьева Елена

Фото: Григорьева Елена

Понимая востребованность экскурсий для будущих специалистов строительной отрасли, компания «Атомстройкомплекс» продолжит эту работу.

- Мы рады видеть на наших строительных площадках студентов профильных вузов и других строительных образовательных учреждений, чтобы в дальнейшем квалифицированные кадры приходили в нашу организацию и, реализовывая свои идеи, делали вместе с нами наш город краше, - подытожил представитель компании «Атомстройкомплекс», руководитель стройки Андрей Мансуров.

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Экскурсия для студентов архитекторов на стройку SVOBODA Residence
Экскурсия для студентов архитекторов на стройку SVOBODA Residence
Экскурсия для студентов архитекторов на стройку SVOBODA Residence