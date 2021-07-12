Мэр Екатеринбурга назначил ответственного за инвестиции в городе

У Дмитрия Ноженко теперь больше стратегических задач
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко стал новым инвестиционным уполномоченным города. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов. Стоит отметить, что Ноженко сохранит свой пост вице-мэра Екатеринбурга. Ранее он занимал должность главы Ленинского района. Основной задачей Дмитрия Ноженко станет создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Екатеринбург. Кроме того он будет заниматься анализом и прогнозированием инвестиционного развития столицы Урала. Ранее эту должность занимала замглавы Екатеринбурга Марина Андрусь.
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