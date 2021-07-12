На Урале мужчину будут судить за убийство 17-летней давности

Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области будут судить 41-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней давности. Чтобы раскрыть преступление, специалисты проводили генетическую экспертизу, использовав обнаруженные на месте трагедии следы. Они совпали с ДНК обвиняемого, уже отбывающего наказание в местах лишения свободы.

По данным СК по Свердловской области, в начале апреля 2004 года обвиняемый с другом в городе Михайловск Нижнесергинского района, куда они приехали из Пермского края, договорились напасть на местного предпринимателя и его сожителя, чтобы ограбить и убили его.

- Увидев потерпевшего около автомобиля, обвиняемый с сообщником напали на потерпевшего, нанеся ему совместно удары в область головы и туловища. Пытаясь подавить активное сопротивление потерпевшего, обвиняемые нанесли многочисленные удары ножом в область его туловища и конечностей. Потерпевший скончался в тот же день от множественных проникающих колото-резаных ран грудной клетки с повреждением обоих легких, сердца, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

Не найдя денег у предпринимателя, они зашли в его дом и напали на его сожительницу. Злоумышленники связали ее проводом-удлинителем, похитив из ее сумки 37 тысяч рублей, а затем еще и угнали автомобиль «ГАЗ 322130», принадлежащий женщине. На нем они добрались до дома родителей обвиняемого, умылись в бане и уехали в Пермский край.

- Фигуранты этой криминальной истории - двое мужчин-подельников - познакомились друг с другом во время работы и проживания в одном из городов Пермского края. Среди общих интересов у них было и пристрастие к сильнодействующим веществам, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Оба нападавших были установлены и изобличены в результате совместной работы сыщиков уголовного розыска и наших партнеров из регионального Следственного комитета.

Обвиняемый признался в преступлении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Свердловский областной суд. Материалы уголовного дела в отношении второго подельника выделены в отдельное производство.