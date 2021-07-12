В Нижнем Тагиле мотоциклист столкнулся с автомобилем и получил тяжелые травмы

Байкер получил тяжелые травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле утром 12 июля в ДТП пострадал 41-летний мотоциклист. В результате столкновения с легковым автомобилем, которым управлял 60-летний мужчина, байкер получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы левого бедра и левого плеча, тупую травму живота. Его госпитализировали в ЦГБ № 4.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля «Мазда СХ-5» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу «Райсер» под управлением мужчины 1980 года рождения, который двигался со стороны Восточное шоссе в сторону проспекта Ленинградский, - в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Оба водителя в момент ДТП были трезвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД отметили, что водитель автомобиля Mazda имеет стаж вождения 36 лет. За последние полгода автовладелец привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Все нарушения были связаны с превышением скоростного режима.

Водители были освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения. Они оказались трезвы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, тогда будет принято процессуальное решение.