Суд возобновил следствие по делу полицейских, обвиненных в изнасиловании студентки

Фото: СУ СКР по Свердловской области / СОЦСЕТИ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга отложили оглашение приговор бывшим сотрудникам ППС. Ожидалось, что вердикт вынесут после 14:00, но судья Марина Тюкова объявила о возобновлении судебного следствия. Следующее заседание пройдет 15 июля. По версии следствия, в августе 2019 года полицейские изнасиловали 22-летнюю студентку из Казахстана. Девушку посадили в служебный УАЗ под предлогом проверки документов.

В числе обвиняемых Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин и Вячеслав Тропин

Летом 2020 года банде назначили по шесть и шесть с половиной лет лишения свободы. Однако в декабре областной суд отменил решение и направил дело на пересмотр. Тогда же троицу выпустили из СИЗО на свободу.

- За то время, что обвиняемые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. То есть это уже до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия, - отмечал следователь Кузвесов.

Стоит отметить, что экс-силовикам предъявлено обвинение не только по статье «Изнасилование», но и «Насильственные действия сексуального характера».

К зданию суда Вячеслав Тропин пришел с родственниками, а Андрей Бессарабов с супругой. Так как им запрещено общаться, семьям пришлось стоять вдалеке друг от друга. Вадим Мустафин появился последним, скрывая лицо за черными очками.