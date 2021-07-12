Уральского пиарщика Дмитрия Федечкина взяли под стражу на Сахалине

На Сахалин Дмитрий Федечкин уехал несколько лет назад, покинув пост директора департамента по связям с общественностью Русской медной компании. Фото: страница в Facebook

Бывшего руководителя департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области Дмитрия Федечкина задержали на Сахалине. Его обвиняют в растратах госимущества.

На Сахалин Дмитрий Федечкин уехал несколько лет назад, покинув пост директора департамента по связям с общественностью Русской медной компании. На острове Дмитрий Федечкин успел поработать в должности заместителя губернатора, а затем возглавил областное автономное учреждение ИД «Губернские ведомости». Именно работа в этом месте послужила поводом к возбуждению уголовных дел.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте СК Сахалина, Федечкина подозревают в растрате 1 млн рублей, направленного на наружную рекламу, а также в том, что он выписывал сотрудникам фиктивные премии.

На Дмитрия Федечкина, его заместителя Владимира Чудаева, а также на учредителя рекламного агентства РПК «Сила цвета» Дмитрия Платонова возбуждены уголовные дела возбуждены по четвертой части статьи 160 УК РФ (Растрата, имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и части пятой статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ («Пособничество в растрате»).

Как уточили в СК, уголовные дела возбуждены по материалам, которые были предоставлены сотрудниками ФСБ.

Как передает «КП-Сахалин», Дмитрия Федечкина по решению суда отправили под стражу на два месяца.