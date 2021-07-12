Акционеры инвестируют в развитие банка УБРиР 3,2 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Увеличение капитала на 3,2 млрд рублей акционерами усилит позиции УБРиР на финансовом рынке, еще больше повысит устойчивость банка и ускорит развитие организации. Собственный капитал ПАО КБ «УБРиР» достиг 20,6 млрд рублей - это позволяет банку с большим запасом выполнять требования и нормативы Центрального банка РФ. Дополнительные инвестиции акционеров значительно усилят конкурентоспособность УБРиР: банк сможет нарастить работающие активы и расширить клиентскую базу.

«Накануне на годовом собрании акционеров был утвержден отчет банка за 2020 год. По итогам минувшего года банк получил прибыль 749,7 млн рублей по РСБУ. Акционеры видят широкие перспективы развития банка, ставят перед УБРиР амбициозные цели и инвестируют дополнительные средства для их достижения», - отметил президент банка Антон Соловьев.

По состоянию на 30 апреля 2021 года, активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд рублей, пассивы - 338 млрд рублей по МСФО.