На станции Шарташ из цистерны вытекло топливо

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Екатеринбурге на железнодорожной станции Шарташ 12 июля 2021 года в цистерне в составе грозового поезда обнаружена течь дизельного топлива. Состав прибыл со станции Бензин Куйбышевской железной дороги.

Вагон оперативно оцепили специалисты, после чего течь удалось устранить. Вред окружающей среде не нанесен. На место ЧП выезжал Свердловский транспортный прокурор.

- Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются. Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства, - сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.