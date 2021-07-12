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Общество12 июля 2021 6:50

Жары не будет: синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на начало недели

Три дня столбики термометров не будут подниматься выше 22 градусов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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по прогнозам синоптиков, жары в городе не будет как минимум три дня

по прогнозам синоптиков, жары в городе не будет как минимум три дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели. Судя по всему, изнывать от жары в ближайшие три дня горожане не будут, как и прятаться от дождя - прогнозируется сухая и умеренно теплая погода.

В понедельник, 12 июля, днем воздух прогреется до +21– +22 градусов. К ночи похолодает до +11 – +13 градусов.

Во вторник, 13 июля, сохранится такая же погода, как ив первый рабочий день – столбики термометров днем не поднимутся выше +22 градусов, а ночью опустятся до +10 – +13 градусов.

В среду, 14 июля, днем температура воздуха немного спадет по сравнению с первыми днями недели - синоптики обещают от +19 до +21 градуса.