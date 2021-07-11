В регионе продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 425 новых случаев заражения коронавирусом. Такое количество заболевших в регионе за сутки фиксируется впервые. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в области в декабре 2020 года - 418 человек.

Из общего числа выявленных случаев 193 приходятся на уральскую столицу. Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Березовского, Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского, Режа, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 97 669 человека. Из них 90 973 пациента полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки медики выписали из больниц 402 человека.

На данный момент состояние 643 человек остается тяжелым, 388 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 281 - подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще 16 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 013.