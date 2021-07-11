В Ирбите на берегу реки нашли мину

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области, на берегу реки Ирбит местный житель нашел снаряд. О находке он сообщил в силовикам. На место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии.

- Прибывшие на место специалисты ведомства обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 82-мм минометная мина со взрывателем, покрытая глубокой коррозией, которая может представлять угрозу для населения, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Мину отвезли подальше от жилой территории и уничтожили с соблюдением мер безопасности.