Глава СКР поручил выяснить, почему в Екатеринбурге женщина-инвалид живет в сгоревшем бараке

Пожар уничтожил строение, женщину спасли соседи, но она продолжает проживать в сгоревшей квартире. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Свердловской области выяснить, почему в Екатеринбурге женщина-инвалид живет в сгоревшем бараке. По словам погорелицы, она давно просила чиновников переселить ее из аварийного жилья. Известно, что перед пожаром у женщины умер сын.

- В настоящее время пожар уничтожил строение, женщину спасли соседи, но она продолжает проживать в сгоревшей квартире, - отметили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил руководству следственного управления проверить работу местных чиновников.

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