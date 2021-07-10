Глава СКР поручил выяснить, почему в Екатеринбурге женщина-инвалид живет в сгоревшем бараке

Пожар уничтожил строение, женщину спасли соседи, но она продолжает проживать в сгоревшей квартире.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Свердловской области выяснить, почему в Екатеринбурге женщина-инвалид живет в сгоревшем бараке. По словам погорелицы, она давно просила чиновников переселить ее из аварийного жилья. Известно, что перед пожаром у женщины умер сын.
- В настоящее время пожар уничтожил строение, женщину спасли соседи, но она продолжает проживать в сгоревшей квартире, - отметили в пресс-службе СК РФ.
Бастрыкин поручил руководству следственного управления проверить работу местных чиновников.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51
WhatsApp: +7(912) 050-91-07
Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb