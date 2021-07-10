Фото: группа "ВКонтакте" "ЧП Нижний Тагил"

В Росгвардии рассказали подробности рейда в мечети «Махлля» Нижнего Тагила. Как выяснилось, операцию проводили региональное управление ФСБ и полиция. ОМОН оказал содействие.

- Рейд состоялся на территории местной мусульманской религиозной общины. В ходе операции у 200 иностранцев, находившихся на территории объекта, были проверены документы, - сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

По итогам рейда силовики доставили в полицию 10 человек, у которых нашли нарушения, связанные с миграционным законодательством.