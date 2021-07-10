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Происшествия10 июля 2021 9:46

В Екатеринбурге задержали пьяного водителя Lada Vesta

36-летний мужчина сел за руль после употребления наркотиков
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Центр мониторинга за несколько дней работы выявил более 40 водителей-нарушителей. Из них 10, чьи автомобили числились в базах данных ГИБДД как снятые с регистрационного учета.

- Уже на основании документов, подтверждающих право собственности на автомобили, которые предъявлены водителями, вынесено около сотни постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД изъяты автоинспекторами, - отметили в управлении Госавтоинспекции региона.

Также был задержан 36-летний водитель Lada Vesta. Он уже был лишен прав за пьяное вождение, а теперь и вовсе сел за руль после употребления наркотиков.

- Госномера и документы на автомобиль у водителя изъяты, автомобиль помещен на специализированную стоянку, - добавили в ГИБДД.