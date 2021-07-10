В Верхней Пышме задержали наркомана

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Верхней Пышме сотрудники ГИБДД задержали наркомана. В машине 27-летнего жителя Березовского нашли 0,23 грамма канабиса и 0,45 грамма метилоэфедрона.

- Хозяин автомобиля пояснил, что днем ранее в дневное время суток он гулял в парке у пруда и увидел сверток в изоленте. Развернув данный сверток обнаружил пакет с содержимым веществом белого цвета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Так как он употребляет наркотики, то сразу понял, что нашел запрещенные вещества и стал их хранить для собственного употребления. Полиция возбудила уголовное дело, наркоману грозит срок до 3 лет со штрафом до 40 000 рублей.