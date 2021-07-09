В Екатеринбурге бассейн «Уралмаш» останется открытым для горожан

Местные жители переживают из-за того, что спортивный объект постигнет та же участь, что и стадион «Уральской футбольной академии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн «Уралмаш» после реконструкции останется открытым для общественного пользования. Местные жители переживают из-за того, что спортивный объект постигнет та же участь, что и стадион «Уральской футбольной академии», поэтому обратились напрямую к губернатору Свердловской области.

- Сначала забрали стадион, теперь там нет ничего для простых смертных, а теперь еще и бассейн. Раньше можно было бегать и заниматься на воздухе бесплатно, а теперь все сплошь футбольная арена, - пожаловался подписчик Евгения Куйвашева.

Губернатор заметил, что доступ к футбольным полям никто не закрывал. Все ограничения связаны только с тем, что на территории комплекса базируется детская школа по футболу, и это накладывает определенные обязанности по безопасности.

- Совершенно точно могу сказать, что закрывать бассейн после реконструкции от жителей никто не собирается, - прокомментировал ситуацию Евгений Куйвашев.