В Ревде мужчина напал на экипаж ГИБДД в служебной машине

По решению суда в качестве наказания ему назначили полтора года лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде осудили местного жителя, который напал на наряд ГИБДД прямо в служебной машине. Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Инцидент произошел 10 марта этого года. Инспекторы ДПС остановили водителя с признаками алкогольного опьянения. Уральца пригласили пересесть в полицейский автомобиль для составления протокола.

- Находясь в служебном транспортном средстве полицейских, подсудимый применил насилие в отношении одного из стражей порядка. Затем нарушитель попытался покинуть служебное авто, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Когда мужчину пытались задержать, он снова ударил сотрудника полиции. По решению суда в качестве наказания ему назначили полтора года лишения свободы условно.