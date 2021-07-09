В Екатеринбурге двое мужчин нашли мобильный телефон и потратили со счета владельца 30 тысяч рублей

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 42-летний житель лишился 30 тысяч рублей с банковской карты после потери мобильного телефона. Он обратился в полицию в конце июня и рассказал, что его гаджет пропал после ночной прогулки по летнему парку. Тогда заявление он писать не стал, а когда восстановил сим-карту, что узнал, что с его счета пропала крупная сумма.

- Оказалось, что к хищению денег причастны двое местных жителей 38 и 24 лет. По предварительной версии, мужчины нашли в парке телефон и бесконтактным способом перевели деньги с его счета, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Им грозит до шести лет лишения свободы.