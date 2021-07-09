В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН оцепили мечеть

Фото: паблик Вконтакте "ЧП Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН оцепили здание мечети, которая находится по адресу Восточная, 11. Об этом сообщили подписчики паблика «ЧП Нижний Тагил», они же и прислали фотографии. На данный момент неизвестно, сколько конкретно человек задержано.

Известно, что к зданию подъехало несколько автозаков. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили информацию об операции, но от развернутого комментария воздержались. В полиции Нижнего Тагила также отказались от комментариев ситуации.

Напомним, накануне в Свердловской области разгорелся скандал из-за того, что губернатор Свердловской области запретил проводить в Екатеринбурге крестный ход из-за пандемии. На что митрополит Евгений Кульберг заявил, что верующие пройдут Крестный ход, несмотря на запрет. Более того, он написал, что пойдет на него сам.