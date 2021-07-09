Жительница Карпинска отдала мошенникам больше миллиона рублей, желая заработать на бирже

Только после того, как женщина отдала мошенникам больше миллиона рублей и не получила никакой прибыли, она поняла, что ее обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Карпинска, желая заработать на бирже, отдала мошенника больше одного миллиона рублей. В полиции установили, что в середине мая женщина в социальных сетях наткнулась на рекламу и, пройдя по ссылке, оставила свой номер телефона. Позже с ней связались люди из Санкт-Петербурга, которые пообещали подсказать, куда выгодно вложить деньги.

- После регистрации на сайте с того же абонентского номера позвонила неизвестная девушка, которая помогла пройти верификацию личного кабинета на бирже. Звонившие диктовали женщине как перевести денежные средства, для того чтобы получить прибыль, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Только после того, как женщина отдала мошенникам больше миллиона рублей и не получила никакой прибыли, она поняла, что ее обманули,.и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».