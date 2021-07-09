Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2021 16:15

Миллиардер Игорь Алтушкин купит квартиру пенсионерке из Екатеринбурга

Женщина осталась без жилья после пожара
Алена ЗАХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина осталась без жилья после пожара. Фото: Фонд Святой Екатерины

Женщина осталась без жилья после пожара. Фото: Фонд Святой Екатерины

Известный уральский промышленник и меценат Игорь Алтушкин через Фонд Святой Екатерины поможет пенсионерке из Кировского района Екатеринбурга Аллы Колтышевой, которая после пожара осталась без жилья.

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Пенсионерка совсем недавно потеряла сына, а ее квартира сгорела вместе с домом, где она жила. Сейчас Алла Колтышева вынуждена ютиться в комнате соседнего барака, который находится в полуразрушенном состоянии.

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

- Очень сложно поверить, что вот так просто люди протянули руку помощи. Мне уже вчера помогли продуктами и сказали, что помогут с жильем. Огромная благодарность Игорю Алексеевичу и Фонду святой Екатерины за поддержку, — поделилась радостью Алла Колтышева.

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины