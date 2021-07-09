Свердловчане, переболевшие коронавирусом, стали получать на почту сертификаты иммунизации

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Жители Свердловской области, которые переболели коронавирусом, начали получать на почту сертификаты иммунизации и QR-коды, которые будут действовать в течение следующих шести месяцев после даты выздоровления уральцев. Такие меры необходимы для того, чтобы переболевшие не ставили прививки, также QR-коды необходимы для того, чтобы попасть рестораны в Москве.

- Знаю, что письма с сертификатом получили и те, кто переболел давно, в прошлом году. К сожалению, произошла техническая ошибка, ваши коды были аннулированы, вам необходимо сделать прививку, чтобы их получить, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Кстати, поставки вакцины от коронавируса продолжаются. С начала иммунизации Свердловская область получила уже 781 тысячу доз препарата. Вчера было доставлено еще 58 тысяч доз.