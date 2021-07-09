К 2022 году свердловских инспекторов ДПС переоденут за 67 миллионов рублей

Фото: сайт госзакупок

МВД по Свердловской области объявило о закупке 15 тысяч летних костюмов нового дизайна для сотрудников ДПС. Костюмы останутся темно-синего цвета, но их особенностью станет наличие вентиляционных отверстий. Планируется сшить 8 тысяч курток с коротким рукавом и 7 тысяч с длинным.

На обновление внешнего вида сотрудников полиции будет потрачено 67,7 миллионов рублей из федерального бюджета – сообщает сайт госзакупок. Победитель будет обязан поставить одежду до 1 ноября 2021 года.