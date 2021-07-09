Будущие учителя и врачи больше других «раскачаются» на выпускном

Фото: предоставлено МЕГАФОН

Накануне праздника МегаФон с помощью обезличенных данных (Big Data) проанализировал поведение студентов в сети и рассказали об их активности. С большой долей вероятности в праздничный день они не изменят своим мобильным привычкам.

Самыми активными в сети станут будущие учителя и врачи. Они обычно скачивают в 1,6 раза больше интернет-трафика, чем в других вузах. Повышенный спрос на интернет связисты отмечают также у студентов УрФУ и Юридической академии.

В среднем на одного учащегося приходится около 20 ГБ трафика в месяц, и это больше, чем в среднем у жителя региона. Самые востребованные соцсети - Instagram и Вконтакте, мессенджер - Whats App.

Существует мнение, что молодые люди больше общаются в онлайн, избегая традиционных голосовых вызовов. Студенты Екатеринбурга это опровергают. По данным МегаФона, в среднем на одного учащегося приходится около 6 часов разговоров в месяц – почти, как и у остальных абонентов оператора. Самые общительные студенты:

- Уральского государственного медицинского университета

- Уральского государственного юридического университета

- Уральский государственный университет путей сообщения

Чаще всего они звонят и выходят в сеть с помощью смартфонов Samsung. На втором месте Xiaomi, а замыкают тройку лидеров «яблочные» устройства