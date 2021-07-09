Катя была одной из первых пациенток нового хосписа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ушла из жизни 6-летняя Катя Семерина. Девочка родилась с гидроцифалией, ее голова увеличивалась в год на 7 сантиметров из-за скопления жидкости. Кроме этого у нее была эпилепсия и ДЦП. С рождения Катя была слепой.

Катя в хосписе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дочка уснула навсегда, - рассказала «Комсомолке» мать девочки Марина Семерина. – Нас выписали из хосписа 15 мая. Катя умерла дома 3 июля. Предположительно, отек головного мозга. Накануне у нее была высокая температура. С таким «букетом» болезней сложно сказать, что именно стало причиной смерти. Я приняла решение не делать вскрытие.

Напомним, что Катя родилась в 2015 году на 25 неделе беременности с весом в 560 граммов.