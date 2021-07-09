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Происшествия9 июля 2021 15:36

«Дочка уснула навсегда»: в Екатеринбурге умерла 6-летняя тяжелобольная девочка

Катя Семерина была инвалидом с детства из-за гидроцифалии
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Катя была одной из первых пациенток нового хосписа.

Катя была одной из первых пациенток нового хосписа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ушла из жизни 6-летняя Катя Семерина. Девочка родилась с гидроцифалией, ее голова увеличивалась в год на 7 сантиметров из-за скопления жидкости. Кроме этого у нее была эпилепсия и ДЦП. С рождения Катя была слепой.

Катя в хосписе.

Катя в хосписе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дочка уснула навсегда, - рассказала «Комсомолке» мать девочки Марина Семерина. – Нас выписали из хосписа 15 мая. Катя умерла дома 3 июля. Предположительно, отек головного мозга. Накануне у нее была высокая температура. С таким «букетом» болезней сложно сказать, что именно стало причиной смерти. Я приняла решение не делать вскрытие.

Напомним, что Катя родилась в 2015 году на 25 неделе беременности с весом в 560 граммов.