МЧС рекомендует уральцам отказаться от отдыха на природе в выходные

На Урал снова идут грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 10 июля, в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и усиление ветра до 20 м/с. МЧС выступило с экстренным сообщением.

Спасатели просят уральцев отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов. Владельцам частных домов рекомендовано заранее подготовить ливневую канализацию, чтобы вода не скапливалась на участке. При грозе рекомендовано закрывать окна и двери домов.

Спасатели напоминают, что во время ударов молнии не стоит близко подходить к антенне, громоотводу, молниеотводу, водостокам с крыш. По возможности во время грозы стоит выключить электроприборы.

- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения, – предупреждают в МЧС.

Владельцам автомобилей во время грозы рекомендуется припарковаться на обочине. Если вода будет прибывать, то нужно выйти из автомобиля и подняться на возвышенный участок местности.

Напомним, что недавно в Верхней Салде и Нижнем Тагиле случился потоп.

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