Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

На полигоне в Нижнем Тагиле уничтожили больше 140 тысяч контрафактных сигарет. Ранее их изъяли у двух мужчин - местного жителя, который перевозил сигареты в грузовике и уроженца одной из бывших союзных республик, который продавал табачные изделия. У первого изъяли 40 тысяч пачек, у второго - 100.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

- В Тагилстроевском районном суде рассмотрено два уголовных дела. В обоих случаях фигуранты дел признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. б, ч.6 статьи 171.1 УК Российской Федерации (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере), - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Суд назначил виновным штраф в размере 400 тысяч рублей в первом случае и 50 тысяч рублей во втором.