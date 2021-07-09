Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 8,5%

Фото: предоставлено СвЖД

В январе-июне 2021 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 220,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Во внутреннем сообщении отправлено 106,8 тыс. ДФЭ (+8,7%), в экспортном – 113,8 тыс. ДФЭ (+8,3%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 4% и составило 163,1 тыс. ДФЭ (перевезено 2,9 млн тонн грузов, +3,5%), в том числе:

- химикаты и сода – 77,5 тыс. ДФЭ (+5,3% к январю-июню 2020 года);

- лесные грузы – 20,8 тыс. (рост в 1,3 раза);

- нефть и нефтепродукты – 15,2 тыс. (снижение в 1,2 раза);

- бумага – 14,6 тыс. (+1,5%);

- цветные металлы – 10,4 тыс. (+2,3%);

- черные металлы – 8,5 тыс. (-9,3%);

- огнеупоры – 3,5 тыс. (рост в 1,5 раза);

- метизы – 2,5 тыс. (-4,8%).

- строительные грузы – 2,5 тыс. (рост в 1,3 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – июне 2021 года было перевезено 3 млн 137 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.