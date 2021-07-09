Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге прибрали пляж в районе улицы Новостроя. Уборкой и благоустройством занимались волонтеры «Сима-ленда». 250 сотрудников компании очистили берег, поставили новые скамейки, урны, арт-объекты и шкаф для обмена книгами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Зеленый и комфортный город - наша общая цель, и очень здорово, что неравнодушные жители и ответственный бизнес помогают сделать мегаполис чище и уютней, - подчеркнул глава города Алексей Орлов.

Напомним, что в прошлую пятницу сотрудники «Сима-ленда» привели в порядок набережную Верх-Исетского пруда. Сегодня они планируют провести генеральную уборку в парке Химмаш.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга