Погода на выходные в Екатеринбурге: синоптики обещают дожди и грозы

Синоптики обещают екатеринбуржцам дожди и грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Екатеринбурге стоит летняя приятная погода. Но уже завтра, 10 июля, она испортится. Синоптики прогнозируют, что в эти выходные в городе будет тепло, но зонтик с собой носить все же придется - пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в Уральском гидрометцентре обещают грозы и порывы ветра до 14 метров в секунду.

Судя по прогнозу, в субботу, 10 июля, ночью столбики термометров будут опускаться до +17- +19 градусов, днем поднимутся до +25-+27 градусов. В воскресенье, 11 июля, в ночное время температура воздуха опустится до +15-+17 градусов, днем потеплеет до +21-+23 градусов.