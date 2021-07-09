В мэрии рассказали, когда окончательно откроют обе стороны Макаровского моста для движения машин

В ближайшие выходные движение транспорта по мосту будет перекрыто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители приступают к соединению уже готовой половинки Макаровского моста с той, которая сейчас строится. Для этого до сентября по выходным они будут перекрывать движение по нему полностью. Между тем в мэрии сегодня рассказали, когда же движение по мосту для автомобильного транспорта будет открыто полностью.

- Автомобильное движение в этом году уже будет открыто в октябре, - рассказал Евгений Бакиров, заместитель директора по строительству улично-дорожной сети городского Управления капитального строительства.

В следующем году на строящейся половинке моста откроют уже и трамвайное движение. Ориентировочно это случится во 2-3 квартале, объясняют строители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макаровский мост в Екатеринбурге собираются закрывать для движения каждые выходные до сентября

Строители начинают заливать бетон, чтобы соединить две половинки моста, и опасаются, что вибрации от автомобилей могут привести к браку (Подробнее)