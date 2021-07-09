Жителей Северного Урала напугал сильный взрыв

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Краснотурьинск»

Жителей нескольких населенных пунктов Северного Урала накануне днем, 8 июля, напугал сильный взрыв, который произошел в лесополосе. От взрывной волны в домах посыпалась штукатурка, а в некоторых даже оказались выбиты стекла.

- Что-то взорвалось, взрыв был такой силы, что дома аж все тряхнуло, а с потолка посыпалась штукатурка, - рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Краснотурьинск».

Оказалось, что жители слышали плановые буровзрывные работы на Пещерном месторождении, которые проводит ООО «Краснотурьинск-Полиметалл». Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе предприятия, они выполняются уже более трех месяцев в соответствии со всеми требованиями безопасности и жителей не беспокоят. Однако в этот раз, возникли причины, по которым взрыв оказался слышен.

- Контур заряжания скважин оказался близким к поверхности, поэтому взрыв был слышим и визуально заметен. На предприятии будет реализован комплекс мер для предотвращения подобных ситуаций. Работы на месторождении ведутся в штатном режиме, - рассказал начальник управления по связям с общественностью и социальной политике Уральского филиала АО «Полиметалл УК» Павел Сенников.

Он отметил, что плановые буровзрывные работы на Пещерном месторождении будут продолжены и с информацией о датах и времени их проведения можно ознакомиться на сайте Администрации ГО Краснотурьинск.

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