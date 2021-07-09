Из Екатеринбурга открывают прямой рейс в Албанию

Рейсы из Екатеринбурга в Тиран будут выполняться по средам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Албанию. Первый рейс из столицы Урала в Тирану запланирован на 28 июля.

- Уральские туристы теперь могут отдохнуть на Адриатическом и Ионическом побережьях или отправиться из Албании в соседнюю Черногорию, - отметили в авиакомпании.

Добавим, что для граждан России при въезде в Албанию не нужны визы, ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

Рейсы из Екатеринбурга в Тирану будут выполняться по средам. Из столицы Урала самолет будет вылетать в 6:30, обратно в 9:40. Время в пути составит пять часов.