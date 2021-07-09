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Происшествия9 июля 2021 8:16

В Екатеринбурге подростки на «Жигулях» протаранили припаркованные машины и сбежали

Несовершеннолетних разыскивают сотрудники полиции
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Подростков, влетевших на машине в парковку, разыскивает полиция

Подростков, влетевших на машине в парковку, разыскивает полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 8 июля, подростки на «Жигулях» протаранили припаркованные машины и сбежали. Инцидент произошел рядом с домом на улице Луначарского, 221.

- По данному факту ведется разбирательство. После ДТП несовершеннолетние с места происшествия скрылись. Пострадавших в аварии нет, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас несовершеннолетних разыскивают сотрудники полиции. «Жигули» отправили на штрафстоянку.