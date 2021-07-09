В Екатеринбурге подростки на «Жигулях» протаранили припаркованные машины и сбежали

Подростков, влетевших на машине в парковку, разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 8 июля, подростки на «Жигулях» протаранили припаркованные машины и сбежали. Инцидент произошел рядом с домом на улице Луначарского, 221.

- По данному факту ведется разбирательство. После ДТП несовершеннолетние с места происшествия скрылись. Пострадавших в аварии нет, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас несовершеннолетних разыскивают сотрудники полиции. «Жигули» отправили на штрафстоянку.