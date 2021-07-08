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Общество8 июля 2021 20:33

В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали сбытчика наркотиков

Мужчина пытался сбежать от полицейских
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Предварительно установлено, что подозреваемый собирался сбыть запрещенные вещества

Предварительно установлено, что подозреваемый собирался сбыть запрещенные вещества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ППС во время патрулирования ВИЗа поймали мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. Все произошло 6 июля, полицейские заприметили двух молодых людей и решили проверить их документы. Во время это процедуры один из попытался скрыться, но был задержан. В кармане куртки 36-летнего уральца нашли сверток с неизвестным веществом.

- Для выяснения всех обстоятельств мужчин доставили в отдел полиции № 9. Сверток с веществом направили на исследование. По его результатам было установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком метадон весом пять граммов, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно установлено, что подозреваемый собирался сбыть запрещенные вещества. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.