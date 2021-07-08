Скоростную магистраль из Москвы в Екатеринбург построят к 2024 году

Часть участков дороги М12 планируется открыть уже в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в следующем году начнут открываться отдельные участки скоротной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время открытия ЦКАД. На онлайн-церемонии также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона заявил Владимиру Путину о подготовке к строительству этой трассы.

- Мы провели ряд совещаний с коллегами из Росавтодора, определили трассировки, определен пул подрядных организаций. Очень рады, что будут принимать участие в строительстве подрядные организации из Свердловской области, - отметил Евгений Куйвашев.

В подготовку также входит строительство новой трассы, которая замкнет Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Кстати, часть финансирования перенесется на более ранний срок, и работы завершатся в 2022 году.

Часть участков дороги М12 планируется открыть уже в следующем году, в 2023 году закончить основной ход, а к сентябрю 2024 года — дойти до Екатеринбурга.