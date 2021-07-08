В Асбесте 53-летняя женщина убила своего сожителя из-за ревности

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Асбесте 53-летнюю ранее судимую местную жительницу осудили за убийство своего сожителя. Трагедия произошла 18 августа прошлого года. Женщина выпивала спиртные напитки со свом 47-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности.

- Женщина вооружилась ножом и нанесла им мужчине два ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда женщина проведет в исправительной колонии общего режима следующие восемь лет.