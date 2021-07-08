В Миндзраве России объяснили, почему екатеринбурженка не может дождаться пересадки легких

Фото: личный архив Вероники Соковниной

В Минздраве России объяснили, почему девушка из Екатеринбурга уже полтора года не может дождаться операции по пересадке легких. По заявлению ведомства, замедление темпов транспланции органов не связано с отсутствием препаратов для консервации донорских легких. Несмотря на пандемию COVID-19 программа по трансплантации легких в НМИЦ трансплантации и искусственных органов России по-прежнему продолжает функционировать.

Кстати, пять пациентов уже дождались пересадки в 2021 году. Последняя операция была проведена 23 июня с использованием Celsior как препарата для консервации.

- Этот препарат используется до тех пор, пока Perfadex Plus проходит заключительные этапы регистрации в РФ. Perfadex был зарегистрирован на территории РФ, однако на сегодняшний день его производство прекращено, - сообщают в Минздраве России.