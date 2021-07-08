В Екатеринбурге сын сжег главного энергетика УрО РАН прямо в здании института

ЧП произошло, когда погибший шел на работу в институт. Фото: google. maps

В Екатеринбурге сын заживо сжег своего отца прямо в здании Института физики металлов им. Михеева Уральского отделения Российской академии наук.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, погибшим оказался Юрий Пермяков, занимавший должность главного энергетика института. ЧП произошло 7 июля около девяти утра. В этот момент Юрий Пермяков шел на работу. Там его встретил 31-летний сын по имени Николай.

- Между отцом и сыном был имущественный конфликт, связанный с деньгами от продажи квартиры, - рассказал осведомленный источник.

В ходе конфликта Николай достал из сумки воспламеняющуюся жидкость, которой облил своего отца. Затем он достал зажигалку и поджог своего отца. После этого Николай сбежал.

Охранник института схватил огнетушитель и потушил горящего человека. Он же вызвал для Юрия Пермякова скорую.

Вскоре мужчину задержали оперативники.

Как рассказал источник «КП», главный энергетик скончался от полученных ожогов 8 июля в ЦГБ №1. Смерть мужчины наступила около 16 часов дня.

Сейчас сын погибшего задержан. В ближайшее время для него выберут меру пресечения. Первоначально на него было заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Но в связи с тем, что Юрий Пермяков скончался, уголовное дело переквалифицируют.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.