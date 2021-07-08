Мэр Екатеринбурга предложил миллион тому, кто разработает лучший дизайн новой набережной Исети

Фото: Instagram Алексея Орлова

В Екатеринбурге стартовал конкурс на разработку лучшего дизайна набережной, прилегающей к Городскому пруду. Планируется, что это будет часть большой работы по благоустройству единой вело-пешеходной зоны. К участию приглашают как российских, так и иностранных архитекторов и дизайнеров.

- Начнем с главной и центральной ее части — территории в границах улиц Челюскинцев – переулка Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина, - написал мэр уральской столицы Алексей Орлов на своей страничке в социальных сетях.

Кстати, победитель, который предложит наиболее удачный вариант проекта, получит один миллион рублей. Также итоги конкурса будут обсуждать на Совете неравнодушных горожан.