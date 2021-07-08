Мультиварка от Polaris, которая сделает вас шефом на собственной кухне

Фото: предоставлено POLARIS

Задача новой мультиварки от Polaris – организация легкого и быстрого приготовления ресторанных блюд на вашей кухне. Мультиварка Polaris PMC 0521 IQ Home не только сэкономит время, но и поможет разнообразить меню. В ней есть все необходимое для этого: управление с телефона или с помощью голосового помощника, классические автоматические программы, огромный каталог подробных рецептов в приложении от настоящих шефов. Также существует возможность создавать собственные блюда! Эти функции современной мультиварки позволят быстро и вкусно накормить себя, семью или компанию. А начать готовить можно, еще будучи на работе!

Управление с помощью Wi-Fi

Прорыв в упрощении готовки - управление мультиваркой через Wi-Fi без дополнительного оборудования. Вам нужно просто добавить ее в приложении IQ HOME Polaris и появится возможность управлять мультиваркой из любой точки мира, где есть интернет. Начните готовить обед, возвращаясь с прогулки по парку или находясь дома в соседней комнате. Через приложение можно переключать режимы и регулировать подогрев.

А еще управлять мультиваркой через мобильное приложение Polaris IQ Home может неограниченное количество пользователей. В приложении можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Благодаря Wi-Fi управлению с телефона, вы можете продолжить готовить, даже если вам пришлось срочно уйти из дома. Не отрываясь от важных дел, можно в режиме реального времени следить за приготовлением еды, контролировать режим, температуру и время готовки.

Фото: предоставлено POLARIS

Более 700 рецептов от шефов

В мобильном приложении интегрировано меню с более 700 рецептами от шеф-поваров журнала «Гастроном». Благодаря удобному каталогу и подробным рецептам вести домашнее хозяйство стало еще проще. Меню поделено на 20 каталогов, среди которых, например: «национальные блюда», «супы», «закуски», «выпечка», «десерты», «напитки», «рыба и морепродукты», «пицца», «паста». Самые лучшие рецепты теперь всегда под рукой. Они могут заменить кулинарные книги и журналы и сократят время по поиску нужного рецепта в интернете. Рецепты добавляются в «избранное», где можно формировать меню на неделю или составить меню праздничного ужина. В приложении вы найдете блюда на любой случай жизни: баранина по-тоскански, венгерский перкельт из говядины, буженина, овощная икра на зиму или паштет. Это не просто рецепты. Это разнообразное меню из доступных продуктов, которые превратят ужин в стенах дома в ресторанный!

Получится у каждого

Больше не нужно ломать голову над созданием интересного меню. Шеф-повара уже все придумали за вас - они разработали разнообразные рецепты, которые точно у вас получатся! Каждый рецепт разделен на подробные шаги с фотографиями и описанием процесса приготовления. В меню вы найдете информацию о количестве продуктов, времени на готовку и размере порции на выходе. Выберите блюдо в каталоге и запустите процесс готовки с помощью активной кнопки «старт» прямо со страницы рецепта. Следуйте подсказкам, и мультиварка сделает все остальное за вас! Не нужно думать, сколько времени тушить морепродукты или как запекать перец для рагу.

15 автоматических программ приготовления

В мультиварке доступно 300 режимов и 15 готовых автоматических программ приготовления, таких как: «Мой рецепт PLUS», «Суп», «Крупа», «Жарка», «Молочная каша», «Холодец», «Плов», «Омлет», «Творог», «Овсянка», «Гречка», «Суфле», «Томление», «Варенье» и «Выпечка».

Функция «Мой рецепт PLUS» позволяет самому придумать блюдо и задать нужную температуру и время приготовления. Благодаря этой программе вы получаете возможность сохранения неограниченного количества индивидуальных рецептов. Собственный рецепт, который можно сохранить и поделиться им в мессенджерах с другими пользователями, включает в себя до 9 шагов с автоматическим переключением.

Если в семье дети

Мультиварка просто незаменима на вашей кухне, если в семье есть ребенок. В ней интегрированы автоматические программы для приготовления разных круп. Любая каша получится вкусной и не пригорит. В приложении есть специальная категория с большим выбором детских блюд. В комплекте с мультиваркой идет поддон для приготовления блюд на пару.

Вы можете начать готовить или включить подогрев, гуляя с ребенком или укладывая его спать. Мультиварка поможет школьнику быстро и безопасно подогреть любое блюдо под вашим контролем с телефона. Мультиварка не нагревается, не выделяет горячий пар и не шумит. Для защиты от маленьких детей в приложении есть специальная функция.

Надежная и современная

Мультиварка работает с голосовыми помощниками. Если вы пользуетесь услугами Алисы или Маруси, то теперь вы приготовите суп, просто попросив голосовых помощников. Они могут включить автоматический режим или подогрев. Спросив, что с мультиваркой, сразу узнаете и температуру, и режим приготовления.

Polaris PMC 0521 IQ Home имеет двустороннее антипригарное покрытие внутренней чаши. Оно прочное, устойчивое к царапинам и безопасное для здоровья. А еще мультиварка сохранит программу при сбое электричества еще на два часа. Она создана под контролем швейцарской компании, и производитель дает гарантию на два года.